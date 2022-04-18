Global Times: Америка затягивает конфликт на Украине ради собственной выгоды

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Соединенные Штаты Америки надеются на продолжительный конфликт на Украине и способствуют его эскалации ради собственной выгоды, пишет китайское издание Global Times.

— После начала украинского кризиса почти все действия Вашингтона сводились к затягиванию конфликта, и для этого предпринимались все виды мобилизации и «усилий», — говорится в материале.

В газете подчеркнули, что украинский кризис играет на руку американским производителям оружия, чьи акции сильно растут. Кроме того, выставление России в виде вселенского зла США используют для получения «геополитических дивидендов» от манипулирования ЕС и НАТО, пишет РИА Новости.

Китайский военный эксперт Сун Чжонпин 17 апреля выразил мнение, что Америка использует Украину для противостояния России, а поставки вооружения являются одним из способов обострения ситуации.

Эксперт отметил, что Вашингтон использует Киев как марионетку. Накачивание Украины оружием и боеприпасами создает плохой пример, который ведет ситуацию к непредсказуемым последствиям.