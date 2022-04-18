Товарооборот между Москвой и Индией составил почти 4,5 миллиарда долларов в 2021 году

Фото: Пресс-служба Совфеда

Внешний оборот торговли между столицей и Индией в 2021 году увеличился почти на 63 процента относительно 2020-го года и составил почти 4,5 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Россия является одним из ключевых партнеров Индии, приоритетное значение отводится расширению их двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В 2021 году товарооборот между странами увеличился на 46,5 процента по сравнению с 2020 годом, при этом треть от него пришлась на Москву. Если рассматривать непосредственно оборот торговли столицы с этой страной, то в прошлом году он увеличился на 62,7 процента и составил почти 4,5 миллиарда долларов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра уточнил, что объем экспорта столицы в Индию в прошлом году достиг 2,3 миллиарда долларов, что примерно вдвое больше, чем в 2020-м, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что товарооборот между столицей и Монголией в 2021 году увеличился более чем на 41,5 процента и превысил 175 миллионов долларов.

Помимо этого, Владимир Ефимов рассказал об увеличении товарооборота между российской столицей и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на 116 процентов. По его словам, ОАЭ является перспективным направлением для развития бизнеса. В 2021 году товарооборот между столицей и ОАЭ превысил 1,1 миллиарда долларов.