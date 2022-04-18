Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Товарооборот между Москвой и Индией составил почти 4,5 миллиарда долларов в 2021 году

Араз Салехов

Город
Товарооборот между Москвой и Индией составил почти 4,5 миллиарда долларов в 2021 году
Фото: Пресс-служба Совфеда

Внешний оборот торговли между столицей и Индией в 2021 году увеличился почти на 63 процента относительно 2020-го года и составил почти 4,5 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Россия является одним из ключевых партнеров Индии, приоритетное значение отводится расширению их двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В 2021 году товарооборот между странами увеличился на 46,5 процента по сравнению с 2020 годом, при этом треть от него пришлась на Москву. Если рассматривать непосредственно оборот торговли столицы с этой страной, то в прошлом году он увеличился на 62,7 процента и составил почти 4,5 миллиарда долларов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра уточнил, что объем экспорта столицы в Индию в прошлом году достиг 2,3 миллиарда долларов, что примерно вдвое больше, чем в 2020-м, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что товарооборот между столицей и Монголией в 2021 году увеличился более чем на 41,5 процента и превысил 175 миллионов долларов.

Помимо этого, Владимир Ефимов рассказал об увеличении товарооборота между российской столицей и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на 116 процентов. По его словам, ОАЭ является перспективным направлением для развития бизнеса. В 2021 году товарооборот между столицей и ОАЭ превысил 1,1 миллиарда долларов.

Читайте также:
продажа Москва Индия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте