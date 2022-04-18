Павильоны «Здоровая Москва» вернутся в столичные парки в мае

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С мая в столичных парках заработают павильоны «Здоровая Москва», где можно будет проверить состояние здоровья. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Рада сообщить, что с мая павильоны здоровья откроются в городских парках. В этом году большой упор сделаем на диспансеризацию людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Будем более пристально следить за их здоровьем и помогать тем людям, которые имеют постковидный синдром, в том числе испытывают психологические трудности. Постараемся сделать диспансеризацию этой группы более персонифицированной, — рассказала она.

Заммэра добавила, что в павильонах также будут подготовлены опросы, посвященные негативным ощущениям, которые горожане испытывают после болезни, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что столичным врачам общей практики предстоит пройти программу повышения квалификации.

Заммэра отметила, что программа касается сфер неврологии, кардиологии, офтальмологии и ЛОР-патологии. По ее словам, медики получат как теоретические знания, так и практические навыки, которые позволят москвичам реально почувствовать улучшение качества медпомощи.