Психолог предупредила о негативных последствиях «токсичного позитива»

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Искусственная, или так называемая токсичная, жизнерадостность может привести не только к конфликтам с близкими людьми, но к проблемам с физическим и психическим здоровьем. Об этом рассказала психолог и кандидат наук Сюзанна Деджес-Уайт.

— Несмотря на то что оптимизм в отношении будущего может быть ключом к благополучию, отказ признать факты сложной ситуации может фактически поставить под угрозу наше физическое и эмоциональное здоровье, — отметила она.

По ее словам, токсичный позитив подразумевает под собой намерение слепо оставаться в позитивном настроении вне зависимости от происходящих вокруг событий.

Эксперт уточнила, что подавление эмоций чревато ухудшением здоровья. В этом случае человек может столкнуться с повышением давления и частоты сердечных сокращений. К тому же подобный подход увеличивает риск метаболических болезней и ожирения, продолжила ученый.

Деджес-Уайт заявила о необходимости помнить, что подавленные в настоящий момент эмоции могут дать о себе знать в неподходящей обстановке.

— Если мы проводим дни, притворяясь, что все в порядке, мы можем проводить вечера раздражительными или вспыльчивыми с людьми, которые нам больше всего нужны в жизни, — приводят слова психолога «Известия».

Помимо этого, специалист уточнила, что привычка подавлять эмоции может обернуться тем, что чужие чувства и переживания будут представляться чем-то незначительным, откуда появится неспособность к сочувствию и уважению других людей.

Одно из самых частых обращений к психологам за помощью — сильные эмоции и способность выдерживать их проживание. Тревожность в перечне обсуждаемых чувств занимает одно из ключевых мест. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал о причинах появления этого состояния и дал рекомендации, как снизить эмоциональный накал.