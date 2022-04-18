Москвичам назвали участки с затрудненным движением вечером 18 апреля

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Вечером в понедельник, 18 апреля, на некоторых столичных дорогах ожидается затруднение движения. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня вечером ожидаем до 7 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

При этом автомобилистам рекомендовали в вечерний час пик пересесть на общественный транспорт. Также движение на дорогах затрудняется из-за начала строительных работ, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Помимо этого, стало известно, что жителям Москвы разрешат оставлять машины на месте ДТП в том случае, если происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

Данный проект является пилотным. Уточняется, что этот эксперимент поддержали и в Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

В среду, 13 апреля, с начала 2022 года горожане совершили свыше 919 миллионов поездок на московском транспорте.

Так, горожане воспользовались поездами столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) 571 миллион раз, трамваем — 43 миллиона, наземным транспортом — 261 миллион, Московскими центральными диаметрами (МЦД) — 44 миллиона.