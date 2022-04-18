Выявлена связь недосыпа и риска возникновения диабета

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Согласно последним исследованиям, недостаток сна может влиять на развитие диабета. Об этом сообщил британский эксперт по гигиене сна Стив Пейн.

— Ученые обнаружили, что люди моложе 40 лет особенно подвержены риску развития диабета, если страдают бессонницей, — отметил Пейн.

По его словам, исследование провели ученые из Бристольского университета. Они проанализировали данные, связанные с глюкозой и инсулином, чтобы выяснить, как сон влияет на уровень гемоглобина. Исследователи оценивали сон по пяти характеристикам, включая его продолжительность, симптомы бессонницы, дневную сонливость и наличие дневного сна.

Результаты показали, что у людей, испытывавших трудности с засыпанием или беспокойный сон, уровень гемоглобина был более высокий, чем у тех, у кого эти проблемы встречались редко.

— Что именно вызывает эту связь, в настоящее время неизвестно. Эксперты предполагают, что лишение сна может быть связано с метаболизмом глюкозы, а также может вызывать гормональный дисбаланс, влияющий на аппетит и уровень голода, — цитирует Пейна «Газета.ru».

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