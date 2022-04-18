В России сократят производство картона из-за падения спроса

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Минпромторг России подтвердил сокращение производства упаковочного картона. В ведомстве отметили, что пока ни одно предприятие не прекратило работу.

Генеральный директор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов в беседе с РБК добавил, что решение о сокращении производства было принято в связи с падением спроса на товар на 25–30 процентов с конца февраля.

По словам эксперта, уменьшение цены на картон не привлечет дополнительные заказы. Кроме того, демпинг только уничтожит отрасль. По этой причине большое количество предприятий сократило производство, передает ФАН.

По данным СМИ, в марте поставщики увеличили цены на некоторые овощи. Так, закупочная цена на белокочанную капусту увеличилась на 56 процентов, на морковь — на 47 процентов, на свеклу — на 62 процента.

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