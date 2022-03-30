Корнеплоды растут в цене: что происходит с овощами на российском рынке

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Российские торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом цен на них. О том, как это отразится на простых потребителях, и о ситуации с овощами в российском аграрном секторе — в материале «Вечерней Москвы».

Сложности с закупкой корнеплодов

К овощам открытого грунта относятся культуры, которые можно выращивать на участке, не защищенном от внешнего воздействия. Это капуста, картофель, морковь, свекла и другие корнеплоды. По данным СМИ, в марте поставщики увеличили цены на некоторые из вышеперечисленных овощей. Так, закупочная цена на белокочанную капусту увеличилась на 56 процентов, на морковь — на 47 процентов, на свеклу — на 62 процента.

При этом пока рост закупочных цен не в полной мере отразился на конечной стоимости овощей на прилавках. По данным Росстата, по сравнению с концом февраля капуста и морковь в рознице в среднем подорожали примерно на 11 процентов.

В розничных сетях нехватку овощей открытого грунта и рост цен на них объяснили следующим образом: в хранилищах закончился запас отечественных овощей и на рынок постепенно начинает поступать импорт. Однако в случае с капустой некоторый дефицит произошел раньше массового созревания этого овоща в странах-импортерах — Турции, Египте и Узбекистане.

В Минсельхозе заявили, что риск дефицита овощей на внутреннем рынке исключен. По данным ведомства, в этом году импорт овощей открытого грунта увеличился, а поставки из зарубежных стран стабильны.

Чего ожидать потребителям

В беседе с «ВМ» экономист, исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов также исключил возможность дефицита каких-либо овощей на российском рынке.

— Физическая нехватка овощей маловероятна. Рост цен связан с девальвацией рубля и сокращением российских запасов овощей старого урожая, — объяснил эксперт.

Такого же мнения придерживается и экономист-аграрий, доцент Всероссийского научно-исследовательского института организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве (ВНИОПТУСХ) Светлана Сушенцова. По ее словам, в структуре производства овощей, в том числе корнеплодов, наибольший удельный вес приходится на личные подсобные хозяйства. Повышение цен в сетевых магазинах обусловлено тем, что там в основном импортная продукция.

— Не думаю, что в целом по Росси может быть какая-то нехватка овощей. На Дальнем Востоке она есть и была раньше, но там нужно развивать агросектор при помощи государства. Кроме того, в начале года в Минсельхозе велся разговор о том, чтобы разработать программу господдержки овощеводства открытого грунта. Такая работа ведется, но что будет с финансированием в нынешней ситуации, пока не понятно, — отметила собеседница «ВМ».

Уровень самообеспеченности по основным овощам в нашей стране достаточно высок, хотя и немного не достигает показателей, отраженных в доктрине продовольственной безопасности, подчеркнула Сушенцова. Намного сложнее ситуация с семенами: агросектора, по сути, зависит от их поставок из-за рубежа.

— Нет большой импортозависимости непосредственно в овощах — есть зависимость в семенах. Но в агропромышленных холдингах сейчас есть запас по семенам. К тому же к их производству должны активно подключиться российские научные институты, у которых есть и новые сорта овощей, и селекционные центры в регионах, — заключила Сушенцова.