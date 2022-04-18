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Нутрициолог рассказала, кому противопоказаны бананы

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог рассказала, кому противопоказаны бананы
Фото: Pexels

Употребление бананов может навредить людям, имеющим проблемы с почками. Об этом рассказала нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер.

По ее словам, бананы полезны для тех, у кого нет хронических заболеваний. Однако злоупотребление этим фруктом противопоказано людям, имеющим проблемы с почками, так как бананы содержат большое количество калия.

Мелендес Клингер отметила, что главная функция почек — контролировать уровень калия в крови. При неполноценной работе употребление в пищу богатых калием продуктов могут привести к перегрузке органа и усугубить проблему.

Эксперт также уточнила, что много калия также содержится в апельсинах, пишет «Медик Форум».

До этого врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала продукты, от которых наиболее страдает печень. По ее словам, употребление большого количества фруктов в один прием пищи может привести к жировой болезни органа. Также не нужно злоупотреблять продуктами, в которых фруктоза содержится в качестве сахарозаменителя. В результате возникает неалкогольная жировая болезнь печени. Откладывается жир в самой печени, и со временем нарушается ее функция, заключила медик.

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