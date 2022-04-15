«Клетки начинают гибнуть»: врач назвала продукты, от которых страдает печень

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова сообщила, что употребление большого количества фруктов в один прием пищи может привести к жировой болезни печени.

— Если съесть слишком много фруктов за один прием пищи, больше 200 граммов, это приведет к тому, что в организм поступит большое количество фруктозы. Надо же как-то это все утилизировать, а печени это вредно. Избыток фруктозы откладывается в печени, и она начинает страдать, — пояснила медик.

По ее словам, также не нужно злоупотреблять продуктами, в которых фруктоза содержится в качестве сахарозаменителя. В результате возникает неалкогольная жировая болезнь печени. Откладывается жир в самой печени, и у нее со временем нарушается функция.

— Проявляется это тем, что клетки начинают потихоньку гибнуть, — предупредила врач-гастроэнтеролог.

К таким же последствиям может привести и употребление продуктов, которые прошли промышленную переработку. По словам специалиста, в них содержится много добавок и консервантов, которые нагружают печень.

— Если у человека уже есть заболевание печени, например цирроз, ему вообще противопоказаны продукты, содержащие добавки. Должна быть максимально натуральная пища, — подчеркнула Дианова.

Кроме того, жировую болезнь печени может спровоцировать сочетание жирной, жареной и сладкой пищи. Не следует забывать и о вреде алкоголя, напоминает гастроэнтеролог, передает портал «Москва 24».

Врач общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик назвал продукты, которые вызывают жировой гепатоз. По его словам, самая опасная пища при условии избытка потребления калорий — это пища, богатая животными жирами.