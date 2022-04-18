Синоптик Шувалов рассказал, какой будет погода в Москве на Пасху

Фото: Вечерняя Москва

Пасха в столице в этом году будет сопровождаться теплой и солнечной погодой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В субботу и воскресенье будет хорошая, ясная, солнечная погода и до 17 градусов тепла. То есть не просто хорошая, а настоящая праздничная погода. Могу сказать, что это типично для данного праздника: как правило, в это время преобладает славная погода, — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что вся предпраздничная неделя будет теплой, а температура воздуха с понедельника начнет постепенно повышаться.

Также Шувалов отметил, что праздничные выходные будут хорошим временем для автомобилистов, чтобы поменять резину.

— Изначальный прогноз потихоньку подтверждается, потому что сегодня, 17 апреля, у нас был последний холод. Мы ждем повышение температуры до 12–17 градусов к 23–24 апреля. Соответственно, можно смело идти на шиномонтаж, — заключил собеседник «ВМ».

Однако он предупредил, что на неделе в столице все же могут пройти дожди.