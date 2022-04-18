Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик Шувалов рассказал, какой будет погода в Москве на Пасху

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик Шувалов рассказал, какой будет погода в Москве на Пасху
Фото: Вечерняя Москва

Пасха в столице в этом году будет сопровождаться теплой и солнечной погодой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В субботу и воскресенье будет хорошая, ясная, солнечная погода и до 17 градусов тепла. То есть не просто хорошая, а настоящая праздничная погода. Могу сказать, что это типично для данного праздника: как правило, в это время преобладает славная погода, — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что вся предпраздничная неделя будет теплой, а температура воздуха с понедельника начнет постепенно повышаться.

Также Шувалов отметил, что праздничные выходные будут хорошим временем для автомобилистов, чтобы поменять резину.

— Изначальный прогноз потихоньку подтверждается, потому что сегодня, 17 апреля, у нас был последний холод. Мы ждем повышение температуры до 12–17 градусов к 23–24 апреля. Соответственно, можно смело идти на шиномонтаж, — заключил собеседник «ВМ».

Однако он предупредил, что на неделе в столице все же могут пройти дожди.

Читайте также:
Москва Пасха Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте