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Ограничения на полеты в ряд городов на юге России продлили до 25 апреля

Георгий Соланович

Общество
Ограничения на полеты в ряд городов на юге России продлили до 25 апреля
Фото: Unsplash

Росавиация продлила режим ограничения полетов в города юга и центральной части РФ до 25 апреля. Информация об этом появилась на сайте ведомства в понедельник, 18 апреля.

— До 03:45 по московскому времени 25 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — отмечается в сообщении.

В Росавиации порекомендовали авиакомпаниям использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве для организации транспортировки граждан по альтернативным маршрутам, передает RT.

11 апреля Европейская комиссия объявила о включении 21 российской авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и UTair, в свой черный список по авиационной безопасности. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис рассказал, что пятый по счету пакет санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации направлен против сфер транспорта, торговли и энергетики.

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