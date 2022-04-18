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СК проводит проверку по факту травмирования ребенка после обрезания на дому

Елена Самойлова

Происшествия
СК проводит проверку по факту травмирования ребенка после обрезания на дому
Фото: gov.spb.ru

Следственный комитет проводит проверку после того, как младенец попал в реанимацию в результате проведения процедуры обрезания на дому. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Представитель ведомства также добавила, что в ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, мальчик пострадал в результате процедуры обрезания, сделанной на дому. Во время операции у него возникла аллергическая реакция на лекарство, ребенка отправили в отделение реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

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