Терапевт перечислил обследования, которые нужно проходить ежегодно

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Людям старше сорока лет необходимо ежегодно проходить диспансеризацию. Об этом предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Иван Старостин.

По его словам, в первую очередь следует провести общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, а также измерить рост, вес и давление. Кроме того, важно провести расчет сердечно-сосудистого риска, оценить состояние слизистых, кожных покровов и лимфатических узлов, сделать электрокардиографию и рентгенографию органов грудной клетки, добавил медик.

Старостин также посоветовал сделать анализ кала на скрытую кровь и низкодозную КТ органов грудной клетки, а женщинам — раз в два года проходить маммографию.

Терапевт отметил, что программу диспансеризации можно скорректировать в зависимости от генетической предрасположенности к заболеваниям.

Он уточнил, что людям от 18 до 39 лет нужно обследоваться не реже одного раза в три года, однако призвал делать это ежегодно, сообщает газета «Известия».

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