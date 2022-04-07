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Врач-терапевт Сайног перечислила симптомы нехватки витаминов A, B, C, D и E

Георгий Соланович

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач-терапевт Сайног перечислила симптомы нехватки витаминов A, B, C, D и E
Фото: Pexels

Симптомы гиповитаминоза (нехватки витаминов) появляются не сразу и зависят от дефицита конкретного вещества в организме. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног.

По ее словам, при недостатке витамина А у пациента может развиться конъюнктивит, сухость кожи и другие проблемы с эпидермисом, в частности фурункулез (образование фурункулов — прим.«ВМ»), а также может снизиться зрение в темноте.

При нехватке витамина В могут появиться трещины на губах, «заеды» в уголках рта, онемение в конечностях, мышечная слабость, головокружения, ломкость ногтей и волос, ощущение жжения на языке. Кроме того, еще одним симптомом нехватки витамина является повышенная раздражительность, подчеркнула врач.

Недостаток витамина С, по словам Сайног, выражается в повышенной кровоточивости десен, ухудшении состояния кожи, появлении синяков и кровоподтеков.

Если в организме пациента нехватка витамина D, вероятны такие симптомы, как слабость, головные и мышечные боли, судороги и потеря аппетита. У детей недостаток этого полезного вещества может привести рахиту и задержке роста, у взрослых — к остеопорозу, заключила эксперт.

Сайног резюмировала, что недостаток витамина Е отразится на зрении, координации и эластичности пациента, а также будет выражаться в мышечной дистрофии и повышенной ломкости волос.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина назвала три продукта, укрепляющие иммунитет весной. Все три продукта можно сочетать вместе, чтобы «разом получить полезный витаминный микс».

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