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«Дно и стыд»: Меньшова раскритиковала Лазареву, выступившую на украинском телевидении

Анастасия Колоскова

Общество
«Дно и стыд»: Меньшова раскритиковала Лазареву, выступившую на украинском телевидении
Фото: Youtube / Agata Muceniece

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова резко высказалась относительно появления ее коллеги Татьяны Лазаревой в одном из шоу на украинском телевидении, в котором та отпускала нелицеприятные шутки в адрес России и ее жителей.

— Можно быть пацифистом и гуманистом, можно быть тотально не согласным со своим правительством, можно ненавидеть власть и военные действия, но то, что делает в этом видео Татьяна Лазарева, — это действительно дно и максимальный стыд, — написала Меньшова в своем Telegram-канале.

Телеведущая призналась, что это видео ее по-настоящему потрясло, и назвала подобный поступок со стороны Лазаревой невозможным «этически и эстетически».

Ранее появление Татьяны Лазаревой в украинском юмористическом шоу раскритиковал российский предприниматель Курбан Омаров. Он удивился тому факту, что подобные люди идут в шоу-бизнес, назвал Лазареву неловкой и заявил, что не сядет с ней за один стол. Главной проблемой Омаров назвал тот факт, что зрители смотрят на подобных знаменитостей. В конечном итоге население принимает лицемерных людей «за своих», а затем они начинают «нести чушь».

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