Врач рассказала, как употребление чая и кофе влияет на выпадение волос

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Злоупотребление такими тонизирующими напитками, как кофе или чай, может негативно отразиться на состоянии волос и усугубить их выпадение. Об этом рассказала врач Сара Каят.

Она отметила, что нормой считается выпадение от 100 до 150 волос в день. При этом большее количество волос может выпадать из-за стресса. Высокому уровню тревожности способствуют в том числе напитки с кофеином.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что дубильные вещества, которые содержатся в чае и кофе, блокируют усвоение железа, что приводит к недостатку микроэлемента и на этом фоне риску облысения.

— Если вы пьете черный чай, постарайтесь свести потребление к минимуму, а еще лучше — в качестве альтернативы придерживайтесь зеленого чая, — цитирует Каят ФАН.

При этом употребление кофе может помочь при приступе холодового насморка, который появляется при перепадах температуры. Об этом сообщил заслуженный врач России, доктор медицинских наук Сергей Рязанцев. По его словам, холодовой насморк, или вазомоторный ринит, проявляется, когда человек попадает в теплое помещение с улицы. Этот симптом не очень распространен и является индивидуальной особенностью организма.