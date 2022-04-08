Врач рассказал о пользе кофе в лечении насморка

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Употребление кофе может помочь при приступе холодового насморка, который появляется при перепадах температуры. Об этом сообщил заслуженный врач России, доктор медицинских наук Сергей Рязанцев.

По его словам, холодовой насморк, или вазомоторный ринит, проявляется, когда человек попадает в теплое помещение с улицы. Этот симптом не очень распространен и является индивидуальной особенностью организма. Причина такого насморка — чувствительность нервной системы к перепадам режима температуры воздуха, пояснил отоларинголог.

— Кофеин может провоцировать выброс в кровь гормона адреналина, а он в свою очередь приводит не только к учащенному сердцебиению или росту артериального давления, но и к сужению кровеносных сосудов, — приводит слова специалиста портал «Доктор Питер».

Врач отметил, что в этом случае кофеин оказывает действие аналогичное сосудосуживающим каплям. Он добавил, что помочь справиться с неприятными симптомами позволит тренировка сосудов носа. Для этого можно использовать контрастный душ для лица.

Ранее врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног рассказала «Вечерней Москве», что обычный насморк может длиться около 5–7 дней. Если болезнь не проходит больше недели — это повод срочно обратиться к специалисту.