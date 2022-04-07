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Названа опасная длительность насморка, при которой нужно срочно бежать к врачу

Полина Долганова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Названа опасная длительность насморка, при которой нужно срочно бежать к врачу
Фото: depositphotos

Обычный насморк может длиться около 5–7 дней. Если болезнь не проходит больше недели — это повод срочно обратиться к специалисту. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног.

— Если насморк длится более двух недель, а то и месяц, то мы уже можем говорить о затяжном рините, — отметила специалист.

Она добавила, что распространенной причиной таких ринитов является аллергия. В этом случае у пациента усиливается выделение слизи в ответ на попадание аллергена на слизистую носа.

Другой причиной долгого насморка может быть неправильное лечение. Навредить организму можно народными средствами и злоупотреблением сосудосуживающими каплями, подытожила собеседница «ВМ».

До этого аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как распознать поллиноз — аллергию на пыльцу растений. По словам эксперта, самыми характерными симптомами являются чихание и зуд в носу. Среди тяжелых проявлений специалисты выделяют бронхиты и астму, а также конъюнктивит. Кроме того, при очень высокой концентрации пыльцы в воздухе у некоторых людей могут возникать поражения кожи.

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