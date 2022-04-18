Задержаны участники группы, которые организовывали въезд нелегалов в РФ

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Пресечена деятельность группировки, участники которой организовали канал незаконной миграции в РФ. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники продавали иностранным гражданам поддельные бланки и документы на территории Сибирского и Уральского федеральных округов. Преступники пользовались курьерскими службами, чтобы передать бумаги получателям. За свои услуги сообщники получали от 1 до 25 тысяч рублей.

Полицейские задержали троих организаторов — граждан СНГ. В их квартирах проведены обыски, там же обнаружено оборудование для производства поддельных документов, штампы и оттиски печатей федеральных ведомств. Также были изъяты фиктивные бланки свидетельств о рождении и сертификатов о владении русским языком, уведомлений о прибытии иностранного гражданина и другие документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Задержанные доставлены в город Томск, с ними проводятся следственные действия. Волк добавила, что все трое заключены под стражу.

8 апреля был задержан мужчина, который организовал общежитие для нелегалов в своем доме в Подмосковье.