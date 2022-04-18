Андрей Бочкарев: Подготовка к строительству электродепо «Саларьево» началась

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Россия, Москва, Сокольническая линия Карта всех событий

В Москве начались подготовительные работы для строительства электродепо «Саларьево». Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории ТиНАО началась подготовка к строительству нового электродепо «Саларьево». В настоящий момент ведутся работы по подготовке территории, приступили к устройству подпорных стен, — рассказал он.

Заммэра уточнил, что электродепо «Саларьево» предназначено для обслуживания поездов Сокольнической линии столичного метрополитена.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что на стройплощадке электродепо «Саларьево» в рамках подготовки территории к началу строительства ведутся земляные работы. При этом он добавил, что примерно 30 процентов выполнено от завоза насыпного песка под будущее здание отстойно-ремонтного корпуса, а также примерно на 50 процентов завершен вывоз грунта на полигон, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что строительство скоропомощного стационара ГКБ им. Буянова завершено на 37 процентов. Общая площадь объекта составит 15,1 тысячи квадратных метров. Комплекс будет иметь пропускную способность до 200 поступающих больных в сутки.