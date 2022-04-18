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Андрей Бочкарев: Завершено возведение монолитных конструкций скоропомощного стационара ГКБ им. Буянова

Араз Салехов

Город
Андрей Бочкарев: Завершено возведение монолитных конструкций скоропомощного стационара ГКБ им. Буянова
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Бакинская улица, 26 Карта всех событий

Строительство скоропомощного стационара ГКБ им. Буянова завершено на 37 процентов. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории Больницы им. Буянова завершено возведение основных конструкций скоропомощного стационарного комплекса. Сегодня продолжаются работы по устройству внутренних стен и перегородок, а также внутренних и наружных инженерных систем. Идут отделочные и фасадные работы, — рассказал он.

Общая площадь объекта составит 15,1 тысячи квадратных метров. Комплекс будет иметь пропускную способность до 200 поступающих больных в сутки, говорится в релизе.

Также заммэра рассказал, что скоропомощный стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории НИИ им. Склифосовского завершен на 66 процентов.

Он добавил, что комплекс площадью 22,1 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 30 коек и сможет принимать за сутки до 200 пациентов, нуждающихся в неотложном лечении.

В пятницу, 15 апреля, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столице начались работы, связанные с устройством кровли здания скоропомощного стационарного комплекса Больницы имени О. М. Филатова.

В комплексе будут расположены шесть разнопрофильных операционных. Общая площадь здания составит порядка 15 тысяч квадратных метров.

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