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Депутат МГД Артемьев: Открытие аэрокосмических классов в Москве поможет раннему старту карьеры в отрасли

Араз Салехов

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Депутат МГД Артемьев: Открытие аэрокосмических классов в Москве поможет раннему старту карьеры в отрасли
Фото: АГН Москва

Открытие аэрокосмических профильных классов в Москве даст возможность юным москвичам получить ранний старт карьеры в космической отрасли. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил депутат Московской городской думы, космонавт, герой РФ Олег Артемьев, который в настоящее время находится на Международной космической станции (МКС).

— При этом важно понимать, что для работы в космической отрасли придется много трудиться и пройти очень длинный путь. Сейчас те, кто настроен серьезно, получат реальный шанс на ранний старт карьеры в аэрокосмической сфере. В предпрофессиональном классе можно будет со школьной скамьи изучать естественные науки и информационные технологии в углубленном формате, дополняя знаниями практико-ориентированных курсов по аэродинамике, баллистике, навигации и геоинформатике, — рассказал он.

Также депутат отметил, что на данном этапе стандарт реализации обучения в новых классах находится в стадии разработки. По его словам, сейчас ведется подготовка программ дополнительного образования, учебных материалов — виртуальных туров по организациям космической отрасли, лекций, которые помогут школьникам в исследовательской и проектной деятельности, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, именитый космонавт представил с орбиты фотовыставку своих работ.

Депутат отметил, что открытие экспозиции в Доме космонавтов приурочено ко Дню космонавтики. Выставка включает в себя снимки, которые он сделал во время предыдущих полетов в 2014 и 2018 годах.

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