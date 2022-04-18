Жилой дом 1917 года постройки капитально отремонтируют на северо-востоке столицы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Казарменный переулок, 10с1 Карта всех событий

В Северо-Восточном административном округе Москвы состоится капитальный ремонт жилого дома 1917 года постройки. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Жилые дома в столице ремонтируются в рамках региональной программы капитального ремонта. Благодаря своевременному обновлению жилье москвичей становится комфортнее и безопаснее. Так, в скором времени будет отремонтирован жилой дом 10, строение 1, в Казарменном переулке, — говорится в сообщении.

В рамках капитального ремонта строители проведут работы на кровле, чердаке и в подвале здания. Фасад оштукатурят и окрасят, обработают стены и декоративные элементы антисептиком в два слоя в местах замачивания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно о завершении реконструкции здания для временного проживания приглашенных артистов Большого театра в Тверском районе столицы.

Дом, в котором будут жить деятели искусства, расположен по адресу улица Кузнецкий Мост, владение 4/3, строение 1.

В процессе реконструкции рабочие отремонтировали фасады здания с сохранением архитектурных деталей, смонтировали лифт с проходной кабиной в центральной части гостиницы и заменили несущие конструкции.