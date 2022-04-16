Реконструкцию гостиницы для приглашенных артистов Большого театра завершили в ЦАО

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улица Кузнецкий Мост, владение 4/3, строение 1. Карта всех событий

Реконструкция здания для временного проживания приглашенных артистов Большого театра завершилась в Тверском районе столицы. Об этом в субботу, 16 апреля, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Дом, в котором будут жить деятели искусства, располагается по адресу улица Кузнецкий Мост, владение 4/3, строение 1.

В процессе реконструкции рабочие отремонтировали фасады здания с сохранением архитектурных деталей, смонтировали лифт с проходной кабиной в центральной части гостиницы и заменили несущие конструкции.

В общей сложности в гостинице насчитывается 17 номеров. Площадь здания составляет две тысячи квадратных метров. Каждый из номеров оснащен кухней-нишей, прихожей, спальней, гостиной с местом под рояль и гардеробной. Также в отеле предусмотрены совмещенные санузлы, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, в 2022 году пройдет капитальный ремонт здания для благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы». Об этом в среду,13 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы. Двухэтажное здание, где разместится благотворительная организация, является флигелем городской усадьбы Демидовых. Ее построили в последней трети XVIII века. Усадьба была одним из немногих зданий на Новой Басманной улице, уцелевших при московском пожаре 1812 года.