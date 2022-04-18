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Москвичам рассказали о работе городских парковок на майских праздниках

Араз Салехов

Город
Москвичам рассказали о работе городских парковок на майских праздниках
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во время майских праздников городские парковки в Москве будут бесплатными. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— По праздникам на дорогах меньше автомобилей, поэтому парковки работают бесплатно. Припарковаться без оплаты на улицах можно будет с 1 по 3, а также 9 и 10 мая. Просим водителей быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать правила и парковаться только в разрешенных местах — для безопасности всех участников дорожного движения, — заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Парковки будут бесплатными с 1 по 3, 9 и 10 мая. При этом 8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья. В частности, бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами. Парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что более 60 процентов столичных автомобилистов оформляют парковочные разрешения через портал mos.ru.

При этом количество онлайн-оформлений, как уточняется, постоянно увеличивается. Создатели сервиса стремятся сделать этот сервис комфортнее.

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