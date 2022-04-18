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Тысяча российских вагонов застряла в ЕС из-за санкций

Георгий Соланович

В мире
Тысяча российских вагонов застряла в ЕС из-за санкций
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Около тысячи российских вагонов, следовавших в Калининград, застряли в Литве из-за проблем с проездом через страны Европы. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ).

— По требованию литовских властей проводятся продолжительные (от семи до четырнадцати дней и более) проверки номенклатуры перевозимого товара, сведений о платеже за перевозку по литовской территории на предмет соблюдения антироссийских санкций, что вызывает существенную задержку транзита грузов и порожнего подвижного состава по Литве, — говорится в письме организации Минтрансу России.

В СОЖТ также уточнили, что участились сообщения об актах вандализма в отношении составов, следующих в Калининград. Хулиганы рисуют на вагонах граффити.

Кроме того, в Финляндии застряли цистерны РФ с нефтяными грузами. В связи с этим операторы попросили правительство России найти способ снизить риски перевозок через недружественные страны.

По данным «Ъ», иностранные операторы еще в марте текущего года стали отказывать компаниям РФ в предоставлении цистерн для перевозок в Калининградскую область, что в свою очередь спровоцировало дефицит топлива в Прибалтике.

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group в среду, 6 апреля, заявил о приостановке сообщения с Россией в сфере грузоперевозок спустя неделю после его возобновления.

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