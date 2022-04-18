«Безопасность под вопросом»: диетолог Соломатина объяснила, чем нельзя украшать пасхальные яйца

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При декорировании пасхальных яиц стоит избегать синтетических красителей и элементов, в составе которых есть клей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, многие люди заблуждаются, думая, что скорлупа полностью защищает яйцо от проникновения в него веществ извне. На самом деле в скорлупе есть поры, поэтому важно позаботиться о безопасности наносимых на яйцо компонентов. Так, при покупке красителей в магазине следует внимательно изучить их состав. По словам врача, в этом списке не должно быть химических ненатуральных компонентов.

— Многие считают, что синтетические краски никак не влияют на яйцо, потому что его скорлупа твердая. Но в скорлупе есть поры, микроотверстия. Тем более многие хранят окрашенные яйца до Пасхи несколько дней. Чем дольше яйцо лежит, тем больше оно становится пористым. Не нужно уповать на то, что скорлупа все выдержит. Если мы добавляем в кипящую воду химические красители, то безопасность уже под вопросом, — уточнила Соломатина.

Некоторые используют декоративные элементы для украшения пасхальных яиц. Здесь также лучше позаботиться о безопасности, посоветовала диетолог. Собеседница «ВМ» рассказала, что вместо искусственного клея можно использовать органическое клейкое вещество из картофельного крахмала.

— Для декора можно использовать бумажные или пластиковые полоски, но следует быть осторожнее с клеем. Клей может пройти сквозь поры скорлупы, поэтому лучше не рисковать, — поделилась Соломатина.

Самый проверенный способ покраски яиц, по мнению диетолога, — это «бабушкин метод» с использованием луковой шелухи. Также можно использовать краски, сделанные на основе свекольного сока или других органических красителей.

— Полезные красители — натуральные и органические. Луковая шелуха кипятится, туда закладывается яйцо. Можно украсить его различными рисунками. Например, я бы прикрепила к яйцу натуральные мелкие цветочки, листочки или маленькие фигурки из бумаги при помощи марли. Также можно создать на яйцах узор при помощи ниток, — заметила диетолог.

Собеседница «ВМ» также вспомнила о безопасном способе украсить пасхальное яйцо при помощи пряжи.

— Рукодельницы могут обвязать яйцо крючком или спицами, а затем нашить на ткань какие-то узоры, бисер. Главное — проявить фантазию, — заключила Соломатина.