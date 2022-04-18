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Специалисты завершили реконструкцию газопровода под оживленным участком Варшавского шоссе

Араз Салехов

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Специалисты завершили реконструкцию газопровода под оживленным участком Варшавского шоссе
Фото: Пресс-служба Мосгаза
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Специалисты Мосгаза объявили о завершении реконструкции газопровода под оживленным участком Варшавского шоссе в районе Нахимовского проспекта. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе предприятия.

— В соответствии с планом модернизации газового хозяйства столицы специалисты АО «Мосгаз» завершили реконструкцию газопровода высокого давления протяженностью почти два километра, который пролегает на глубине девять метров и частично расположен под оживленным участком Варшавского шоссе в районе Нахимовского проспекта, — говорится в сообщении.

Пресс-служба газовой компании отметила, что в качестве основного приоритета предприятия можно отметить безопасность эксплуатации газовых сетей. В связи с этим столичная служба проводит ежегодную реконструкцию действующих инженерных коммуникаций, говорится в релизе.

Также стало известно, что специалисты Мосгаза за три месяца 2022 года заменили фасадные газопроводы по 87 адресам.

Ремонт газопроводов проводится только в том случае, если в процессе технического обследования будут обнаружены дефекты, например, вмятины или поверхностные коррозии.

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