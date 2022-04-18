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Nickelodeon, Paramount Comedy и MTV Russia перестанут вещать в России с 20 апреля

Георгий Соланович

Общество
Nickelodeon, Paramount Comedy и MTV Russia перестанут вещать в России с 20 апреля
Фото: Depositphotos

Принадлежащие компании Paramount телеканалы Paramount Comedy, MTV Russia, MTV Live HD, Nickelodeon, Nick Jr. и NickToons перестанут вещать в России с 20 апреля. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Кабельщик» в понедельник, 18 апреля.

— В пятницу операторы начали получать от компании Paramount (бывшая Viacom) уведомления о выключении ее группы каналов с 20 апреля. Месяц назад, 16 марта, компания сообщила о своем намерении сделать это в связи с санкциями, — говорится в сообщении.

16 марта стало известно, что компания Paramount Global предпринимает шаги для полной приостановки деятельности на территории России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют действия издательства Simon&Schuster, которое входит в конгломерат компании. Оно приостановило продажи своим российским клиентам. Также было приостановлено лицензирование прав на перевод для издателей из РФ.

На фоне военной операции на территории Украины многие культурные мероприятия в РФ были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменила премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

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