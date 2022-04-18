Госавтоинспекция Москвы напомнила об опасности остановки на МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

В случае остановки на Московской кольцевой автодороге (МКАД) авария практически неизбежна из-за высокой скорости на проезжей части. Остановка и выход на дорогу могут привести к жертвам. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в официальном Telegram-канале ГИБДД по городу.

Отмечается, что мониторинг обстановки на скоростных магистралях проводится на постоянной основе. С начала года сотрудники ДПС обнаружили и помогли переставить в безопасное место более 200 автомобилей, водители которых совершили остановку из-за неисправностей.

1/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы 2/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы 3/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы 4/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы 5/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы

— Уважаемые автовладельцы, не производите остановку на скоростных магистралях, постарайтесь доехать до безопасного места. Если ситуация не позволяет этого сделать, незамедлительно звоните 112 и не покидайте транспортное средство, — говорится в сообщении ГИБДД.

16 апреля сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции не будут привлекать водителей к ответственности за мелкие нарушения правил дорожного движения, однако будут активно пресекать случаи вождения в состоянии алкогольного опьянения.