Репетиция парада Победы прошла на полигоне Алабино

Фото: Минобороны РФ

На полигоне Алабино в Московской области в понедельник, 18 апреля, прошла репетиция парада Победы, сообщили в Минобороны РФ.

— Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тыс. военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов, — уточняется в сообщении.

В МО также добавили, что в репетиции принимали участие 33 парадных расчета пешей колонны. Механизированная колонна включала в себя автомобили «Тайфун», машины пехоты БМП-2, БМП-3, танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и другую технику.

Кроме того, во время тренировки были задействованы 15 вертолетов и 62 самолета.

Ночные тренировки парада Победы пройдут в Москве на Красной площади 28 апреля и 4 мая, генеральная репетиция назначена на 7 мая. Командовать парадом будет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, передает ТАСС.

6 апреля в Кремле подтвердили проведение парада Победы 9 мая. На официальном сайте Кремля уже появилась возможность аккредитации журналистов для освещения генеральной репетиции военного парада и самого парада Победы.