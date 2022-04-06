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В Кремле подтвердили проведение парада Победы 9 мая

Георгий Соланович

Общество
В Кремле подтвердили проведение парада Победы 9 мая
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я ни разу не слышал об этих доводах (о том, что во время проведения спецоперации на Украине парада не будет — прим. «ВМ»). Оставлю без ответа. И не думаю, что здесь требуется ответ, — передает слова Пескова РБК.

Кроме того, на официальном сайте Кремля появилась возможность аккредитации журналистов на освещение генеральной репетиции военного парада и самого Парада Победы.

До этого пресс-секретарь президента заявил, что празднование 9 Мая в России пройдет в обычном режиме. Песков добавил, что информации о составе участников парада нет, его определением займется Минобороны России. Официальный представитель Кремля заключил, что также не знает, будут ли участвовать в празднике военные из ЛДНР.

Позже стало известно, что генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине Победы пройдет на Красной площади 7 мая.

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