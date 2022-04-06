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Кремль: Генеральная репетиция военного парада Победы пройдет 7 мая

Лейла Алиева

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Кремль: Генеральная репетиция военного парада Победы пройдет 7 мая
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине Победы пройдет на Красной площади 7 мая. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

Аккредитация проводится на следующие мероприятия:

7 мая, Красная площадь — генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

9 мая, Красная площадь — военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объяснили в пресс-службе.

Также 9 мая пройдет возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

5 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что празднование 9 Мая в России пройдет в обычном режиме. Песков добавил, что информации о составе участников парада нет, его определением займется Минобороны России. Официальный представитель Кремля заключил, что также не знает, будут ли участвовать в празднике военные из ЛДНР.

До этого заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные службы приведут в порядок все городские объекты в преддверии праздников.

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