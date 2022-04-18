Возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в подмосковном детском саду

Фото: АГН Москва

Возбуждено уголовное дело по факту отравления воспитанников детского сада в Подольске. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Представитель ведомства уточнила, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление детей в дошкольном учреждении.

Фото: СК РФ / Московская область

Она добавила, что в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Ранее стало известно о том, что 13 детей в возрасте от 3 до 7 лет госпитализированы в больницу с признаками интоксикации.