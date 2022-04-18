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Конфликт на дороге обернулся перестрелкой в Ленинградской области

Елена Самойлова

Происшествия
Конфликт на дороге обернулся перестрелкой в Ленинградской области
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во Всеволожске полицейские задержали хулигана, открывшего стрельбу в ходе дорожного конфликта. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, конфликт произошел в поселке Янино-1. Один из водителей несколько раз выстрелил в другого, после чего скрылся с места происшествия.

Прибывшие на место полицейские обнаружили раненого 22-летнего мужчину. Он был госпитализирован в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Вскоре сотрудники полиции задержали 67-летнего подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».

17 апреля правоохранители задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове.

До этого стало известно, что в Подмосковье погиб спасатель от выстрела из ружья. Он по просьбе участкового прибыл вскрыть дверь квартиры, где забаррикадировался местный житель.

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