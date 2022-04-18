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Семья бывшего вице-президента Газпромбанка Аваева найдена убитой на западе Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Семья бывшего вице-президента Газпромбанка Аваева найдена убитой на западе Москвы
Фото: ГСУ СК России по Москве
Университетскому проспекту Карта всех событий

По предварительным данным, мужчина убил свою семью и свел счеты с жизнью в Москве. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— По факту обнаружения на западе Москвы тел трех человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), — рассказала Иванова.

По словам представителя ведомства, днем 18 апреля в квартире дома на Университетском проспекте были найдены тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка — с огнестрельными ранениями. Их обнаружила родственница погибшего, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри.

Видео: ГСУ СК России по Москве

— На место происшествия выехали руководитель главного следственного управления СК России по городу Москве А. А. Стрижов и его заместитель С. М. Ярош. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, — отмечает Иванова.

Согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери и свел счеты с жизнью.

По данным СМИ, к трагедии причастен Владислав Аваев — бывший вице-президент Газпромбанка.

Также днем 18 апреля стало известно, что застреливший спасателя пенсионер стал фигурантом еще одного уголовного дела.

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