Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Застреливший спасателя пенсионер стал фигурантом еще одного дела

Елена Самойлова

Происшествия
Застреливший спасателя пенсионер стал фигурантом еще одного дела
Фото: СК РФ

Застреливший спасателя пенсионер стал фигурантом еще одного дела. Подробности расследования уголовного дела об убийстве сотрудника спасательных служб в Одинцове сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 18 апреля.

Она уточнила, что в отношении пенсионера возбуждено еще одно уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы с применением оружия» и «Незаконный оборот оружия».

Напомним, 17 апреля правоохранители задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове.

До этого стало известно, что в Подмосковье погиб спасатель от выстрела из ружья. Он по просьбе участкового прибыл вскрыть дверь квартиры, где забаррикадировался местный житель.

Читайте также:
Подмосковье Следственный комитет Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте