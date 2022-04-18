Фото: СК РФ

Застреливший спасателя пенсионер стал фигурантом еще одного дела. Подробности расследования уголовного дела об убийстве сотрудника спасательных служб в Одинцове сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 18 апреля.

Она уточнила, что в отношении пенсионера возбуждено еще одно уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы с применением оружия» и «Незаконный оборот оружия».

Напомним, 17 апреля правоохранители задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове.

До этого стало известно, что в Подмосковье погиб спасатель от выстрела из ружья. Он по просьбе участкового прибыл вскрыть дверь квартиры, где забаррикадировался местный житель.