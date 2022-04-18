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Россиян предупредили о подорожании охранных систем для дома

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Россиян предупредили о подорожании охранных систем для дома
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Охранные системы для дома имеют большое количество комплектующих, произведенных в других странах, из-за чего их стоимость в последнее время выросла. Пока снижения стоимости не ожидается, поэтому многие предпочитают покупать охранные системы уже сейчас. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов.

По его словам, повышенный интерес к таким системам можно понять.

— Многие сейчас снимают деньги по тем или иным причинам и хранят их дома. Востребованной у воров стала бытовая техника. Даже телевизоры и микроволновки. Те люди, у которых есть материальные ценности, понимают: если у них есть средства, почему не поставить квартиру на охрану, приобрести какую-то сигнализацию? — рассказал эксперт.

Несмотря на сравнительно невысокую стоимость охранных систем, на данный момент наблюдается тенденция к удорожанию в два–три раза, заметил собеседник «ВМ». Связано это с наличием импортных компонентов, которые дорожают, как и в случае с бытовой техникой. Люди предпочитают не ждать дальнейшего роста цен и покупают сейчас, уверен специалист.

Стоимость охранных систем зависит от конкретного их вида, отметил эксперт.

— Это могут быть камера видеонаблюдения, объемные датчики (реагируют на перемещение источников тепла — прим. «ВМ»), датчики открывания дверей и окон. Самые недорогие вещи — датчики открывания. Они стоят копейки: от 800 рублей. Камеры — более дорогой вариант, и сейчас они тоже дорожают, — рассказал Фефелов.

По словам специалиста, обслуживание охранных систем не требует больших затрат. Расходы могут понадобиться только в случае поломки системы, заключил эксперт.

В России зафиксирован повышенный спрос на охранные системы для квартир. По словам экспертов, в марте количество подключенных к охранным системам квартир было почти в два раза больше, чем в феврале. Кроме того, собственники частных домов стали обращаться за услугами охраны жилья на 70 процентов чаще.

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