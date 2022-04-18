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Легковушка и грузовик столкнулись на 65-м километре МКАД

Елена Самойлова

Происшествия
Легковушка и грузовик столкнулись на 65-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
МКАД 65 Карта всех событий

На внешней стороне 65-го километра МКАД столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что авария произошла перед развязкой с Новорижским шоссе. Движение осуществляется по двум полосам из пяти.

Также в сообщении дептранса отмечается, что по возможности стоит выбирать пути объезда.

По данным ГИБДД, самым аварийным днем минувшей недели стал вторник: в этот день случилось 26 ДТП. Наименьшее число аварий зафиксировано в понедельник и воскресенье: 10 и 11 ДТП соответственно.

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