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Краснокнижного ястреба обнаружили в парках Москвы

Александр Афонин

Город
Краснокнижного ястреба обнаружили в парках Москвы
Фото: Unsplash
Россия, Москва, ландшафтный заказник Лианозовский Карта всех событий

В заказнике «Лианозовский» и Битцевском леcу заметили яcтреба-перепелятника. Птица занесена в Красную книгу Москвы. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

— Ястреб-перепелятник занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, — говорится в сообщении.

Размер хищника меньше вороньего. Он питается в основном мелкими птицами: синицами, воробьями, а иногда может напасть и на более крупных дроздов и голубей.

Ястреб охотится из засады. Птица парит в воздухе, высматривая добычу. Сделав круг, она маскируется в листве деревьев.

В столице хищник ведет оседлый образ жизни. В течение нескольких лет обитает в одном гнезде, а при появлении птенцов начинает вести себя агрессивнее. Он может напасть даже на человека, если тот слишком близко подошел к гнезду.

7 апреля стало известно, что на природных территориях Москвы обнаружили следы ежей. Некоторые животные пробудились после спячки.

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