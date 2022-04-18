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Москвичам рассказали, как подготовить автомобиль к лету

Анастасия Колоскова

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Москвичам рассказали, как подготовить автомобиль к лету
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Столичный департамент транспорта разработал для автомобилистов чек-лист, который поможет правильно подготовить машину к летнему сезону.

В ведомстве отметили, что список позволит не упустить ничего важного при проверке авто.

Так, автолюбителям предлагается проверить в машине уровень масла и его прозрачность, воздушный фильтр, уровень охлаждающей жидкости, уровень фреона, давление в шинах, патрубки и ремни, а также аккумулятор.

Кроме того, у автомобиля рекомендуется заменить шины и дворники.

Также водителю необходимо убедиться в наличии аптечки, огнетушителя, световозвращающего жилета, аварийного знака, запасного колеса и домкрата, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В пресс-службе департамента также сообщили, что во время майских праздников городские парковки в Москве будут бесплатными. Припарковаться без оплаты можно будет на улицах с 1 по 3 мая, а также 9 и 10 мая. Водителей призвали быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать правила и парковаться только в разрешенных местах.

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