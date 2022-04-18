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«Сапсан» Москва — Санкт-Петербург задерживается в пути по техническим причинам

Александр Афонин

Общество
«Сапсан» Москва — Санкт-Петербург задерживается в пути по техническим причинам
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Скоростной поезд «Сапсан» сообщением Москва — Санкт-Петербург задерживается в пути по техническим причинам. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

— 18 апреля в 14:50 на участке Редкино — Тверь Октябрьской железной дороги по техническим причинам был задержан в пути следования поезд № 770 «Сапсан» сообщением Москва — Санкт-Петербург, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что время задержки поезда составляет около часа.

Специалисты Октябрьской железной дороги пытаются минимизировать время отставания поезда. Руководство ОЖД приносит извинения гостям маршрута за причиненные неудобства.

Пассажиров призвали следить за объявлениями в поезде и на станциях.

До этого стало известно, что немецкая компания Siemens приостановила действия контрактов по поставке в Россию «Сапсанов». Речь идет о договоре, заключенном в 2019 году. Согласно ему, компания обязуется продать и провести техническое обслуживание 13 поездов на сумму 1,1 миллиарда евро.

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