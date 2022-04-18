Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам рассказали о погоде на этой неделе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Наcтупившая неделя порадует жителей столицы теплой весенней погодой. Воздух прогреется до плюс 12–14 градусов. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Москве солнце будут сменять небольшие дожди, — говорится в сообщении.

В ночь с понедельника на вторник ожидается небольшой дождь. 19 апреля днем температура составит 12 градусов выше нуля, без осадков.

В среду сохранится теплая погода, однако порывы ветра будут достигать 12–15 метров в секунду.

Днем четверга синоптики предсказывают временами дождь. Температура опустится до плюс 8–10 градусов. Ночью похолодает: от плюс пяти до плюс семи градусов.

Пятница будет облачной с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 7–12 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 1–6 градусов.

В субботу сохранится погода предыдущего дня, но станет еще теплее: до плюс 14 градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне синоптик обозначил дату возвращения теплой погоды в Москву. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, до конца апреля весеннего тепла ждать не стоит.

Читайте также:
синоптики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте