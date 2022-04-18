Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

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Наcтупившая неделя порадует жителей столицы теплой весенней погодой. Воздух прогреется до плюс 12–14 градусов. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Москве солнце будут сменять небольшие дожди, — говорится в сообщении.

В ночь с понедельника на вторник ожидается небольшой дождь. 19 апреля днем температура составит 12 градусов выше нуля, без осадков.

В среду сохранится теплая погода, однако порывы ветра будут достигать 12–15 метров в секунду.

Днем четверга синоптики предсказывают временами дождь. Температура опустится до плюс 8–10 градусов. Ночью похолодает: от плюс пяти до плюс семи градусов.

Пятница будет облачной с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 7–12 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 1–6 градусов.

В субботу сохранится погода предыдущего дня, но станет еще теплее: до плюс 14 градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне синоптик обозначил дату возвращения теплой погоды в Москву. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, до конца апреля весеннего тепла ждать не стоит.