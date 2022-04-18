Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на нескольких участках в Москве перекроют из-за подготовки парада

Александр Афонин

Город
Движение на нескольких участках в Москве перекроют из-за подготовки парада
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 37-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

В ночь с 20 на 21 апреля и с 21 на 22 апреля перекроют движение на ряде участков в связи с перемещением техники в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 18 апреля.

Всего будет перекрыто два участка. Ограничат движение на МКАД: внешняя сторона от Минского шоссе до Новорязанского шоссе; Новорязанское шоссе — от дома 3, корпус 1, по Новорязанскому шоссе до МКАД; Волгоградский проспект — от МКАД до Третьего транспортного кольца, проектируемый проезд № 3502.

Движение на нескольких участках в Москве перекроют из-за подготовки парада Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Движение будет перекрыто и на участке в 1-м Селикатном проезде: от Звенигородского шоссе до 2-го Силикатного проезда; 2-й Силикатный проезд; 3-й Силикатный проезд; Звенигородское шоссе; улица Красная Пресня; Баррикадная улица; Садовая-Кудринская улица; Большая Садовая улица; Триумфальная площадь,1-я Тверская-Ямская улица; Оружейный переулок; Садовая-Каретная улица; Самотечная эстакада; Садовое кольцо; Садовая-Спасская улица; Садовая-Черногрязская улица; улица Земляной Вал — от Садовой-Черногрязской улицы до Большого Дровяного переулка; дублер улицы Земляной Вал — по встречному направлению движения от Большого Дровяного переулка до Таганской площади; Таганская площадь; Марксистская улица; Волгоградский проспект — от Абельмановской улицы до проектируемого проезда № 3502; проектируемый проезд № 3502.

Движение будет полностью перекрыто, передает дептранс.

15 апреля стало известно, что движение на пересечении Ленинградского и Шереметьевского шоссе ограничат. Перекрытие будет осуществляться с 20 апреля в связи с проведением дорожных работ.

Читайте также:
Транспорт Парад Победы Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте