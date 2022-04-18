Движение на нескольких участках в Москве перекроют из-за подготовки парада

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 37-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

В ночь с 20 на 21 апреля и с 21 на 22 апреля перекроют движение на ряде участков в связи с перемещением техники в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 18 апреля.

Всего будет перекрыто два участка. Ограничат движение на МКАД: внешняя сторона от Минского шоссе до Новорязанского шоссе; Новорязанское шоссе — от дома 3, корпус 1, по Новорязанскому шоссе до МКАД; Волгоградский проспект — от МКАД до Третьего транспортного кольца, проектируемый проезд № 3502.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Движение будет перекрыто и на участке в 1-м Селикатном проезде: от Звенигородского шоссе до 2-го Силикатного проезда; 2-й Силикатный проезд; 3-й Силикатный проезд; Звенигородское шоссе; улица Красная Пресня; Баррикадная улица; Садовая-Кудринская улица; Большая Садовая улица; Триумфальная площадь,1-я Тверская-Ямская улица; Оружейный переулок; Садовая-Каретная улица; Самотечная эстакада; Садовое кольцо; Садовая-Спасская улица; Садовая-Черногрязская улица; улица Земляной Вал — от Садовой-Черногрязской улицы до Большого Дровяного переулка; дублер улицы Земляной Вал — по встречному направлению движения от Большого Дровяного переулка до Таганской площади; Таганская площадь; Марксистская улица; Волгоградский проспект — от Абельмановской улицы до проектируемого проезда № 3502; проектируемый проезд № 3502.

Движение будет полностью перекрыто, передает дептранс.

15 апреля стало известно, что движение на пересечении Ленинградского и Шереметьевского шоссе ограничат. Перекрытие будет осуществляться с 20 апреля в связи с проведением дорожных работ.