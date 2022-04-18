Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на коронавирус
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Роспотребнадзор отменил свой норматив по охвату тестированием на коронавирус по 300 в сутки на 100 тысяч населения в среднем в неделю. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в понедельник,18 апреля.
— Обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, — говорится в документе.
Из пункта исключили требование о проведении 300 тестов на 100 тысяч населения в сутки в среднем за неделю.
Также стало известно, что в России наличие положительного теста на антитела к COVID-19 станет возможностью получить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании. Теперь в сертификате, помимо информации о полном курсе вакцинации или факте перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом, будут отображаться сведения о наличии антител.
14 апреля научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков заявил, что весенняя волна коронавируса в России будет протекать в легкой форме.