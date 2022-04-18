Диетолог рассказала, кому вредно есть много яиц на Пасху

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Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы, какой группе людей следует есть меньше яиц на Пасху.

— Если человек здоровый и занимается физическими нагрузками, у него нет никаких сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, высокого холестерина, то ему можно съесть где-то до трех яиц в день. Но желательно не сразу все три яйца съедать за раз, а в течение дня: например, одно — на завтрак, по одному — на обед и ужин, — рассказала специалист.

Она добавила, что людям, имеющим проблемы с высоким уровнем холестерина и поджелудочной железой, а также страдающим атеросклерозом, рекомендуется есть до одного яйца в день, так как холестерин, содержащийся в желтке, может оказать пагубное влияние на здоровье.

По словам диетолога, следует учитывать и наличие яиц в различной выпечке или блюдах, которые также содержат их. Например, в салатах или куличах, передает Lenta.ru.

До этого Елена Соломатина рассказала, какие куличи лучше выбрать для праздничного стола без вреда для здоровья. Она добавила, что при покупке традиционного блюда следует обращать внимание на состав. Кулич не должен содержать в себе пальмового масла или комбинированного жира. А при приготовлении кулича дома не рекомендуется использовать маргарин.