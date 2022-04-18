Диетолог дала советы по правильному выбору кулича на Пасху

Фото: Pexels

В преддверии Пасхи врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие куличи лучше выбрать для праздничного стола.

— Кулич — блюдо калорийное, совсем неполезное. В домашнем куличе будет меньше вредного, разве что высокая калорийность. Другое дело — куличи покупные. Туда кладут вместо масла жир специального назначения и множество всевозможных стабилизаторов, консервантов, разрыхлителей, — отметила специалист.

Она добавила, что при домашнем выпекании и покупке традиционного блюда следует обращать внимание на состав. Покупной кулич не должен содержать в себе пальмового масла или комбинированного жира: такой состав может быть опасен для человека. А при приготовлении кулича дома не рекомендуется использовать маргарин.

При этом Соломатина посоветовала людям с повышенным сахаром в крови вовсе отказаться от употребления такой выпечки. А тем, кто имеет излишний вес, — полакомиться небольшим кусочком. Людям, имеющим здоровый иммунитет, также следует придерживаться суточной нормы калорий и не превышать ее, передает Lenta.ru.

До этого Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», чего стоит избегать при декорировании пасхальных яиц. По словам эксперта, многие люди заблуждаются, думая, что скорлупа полностью защищает яйцо от проникновения в него веществ извне. На самом деле в скорлупе есть поры, поэтому важно позаботиться о безопасности для здоровья при нанесении на яйцо каких-либо компонентов.