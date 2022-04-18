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«Мой любимый ребеночек»: Рудова ответила фотографией на вопрос подписчиков о замужестве

Лала Манушакян

Общество
«Мой любимый ребеночек»: Рудова ответила фотографией на вопрос подписчиков о замужестве
Фото: YouTube / PEOPLETALK TV

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова поделилась в личном блоге совместным фото с питомцем в ответ на вопросы о любимом мужчине.

На фото девушка находится в машине со своим той-терьером Веничкой, который спрятался в куртке девушки.

— Мой любимый ребеночек, — подписала 38-летняя блогерша снимок.

«Мой любимый ребеночек»: Рудова ответила фотографией на вопрос подписчиков о замужестве Фото: Telegram / rudovanatalove

Известно, что Рудова не афиширует личную жизнь и предпочитает показывать фолловерам фото со своим пушистым питомцем, а также рабочие будни в своем Telegram-канале.

Подписчики в свою очередь умилились новой фотографии, однако не забыли спросить и про личную жизнь: «Когда уже рожать будешь? Сколько можно для себя жить?»; «Какие же хорошенькие!»; «Крайне мило»; «Годики-то тикают, ребеночка надо».

До этого Рудова рассказала, что несколько месяцев активно худеет и уже преодолела на весах желаемую отметку, к которой стремилась. Знаменитость сбросила девять килограммов, хотя изначально планировала семь. Останавливаться на достигнутом она не планирует, так как считает, что есть куда стремиться.

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