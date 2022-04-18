СК возбудил дело в отношении мужчины, застрелившего охранника в Балашихе

Фото: СК РФ

Следователи предъявили обвинение 43-летнему жителю подмосковной Балашихи, который накануне застрелил из ружья охранника торгового центра. Об этом «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности».

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы, — сказала Врадий.

По данным следствия, утром 17 апреля обвиняемый разбил прикладом ружья входную дверь в торговом центре и нанес охраннику множественные телесные повреждения, в том числе огнестрельные ранения. Произошло это на фоне ранее произошедшего конфликта между мужчинами. Охранник скончался от полученных травм в больнице.

Представитель СК добавила, что следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для следствия. Обвиняемому назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, баллистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

До этого сообщалось, что в Балашихе задержали мужчину, застрелившего охранника в ТЦ из ружья. 43-летний мужчина находился по месту жительства.